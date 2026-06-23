На Львовщине таможенники разоблачили контрабанду техники Apple на 35 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Львовянину сообщили о подозрении в контрабанде техники Apple более чем на 35 млн грн

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в зону таможенного контроля Львовской таможни прибыл автомобиль Renault Trafic под управлением 38-летнего жителя Львова.

Чтобы избежать декларирования товаров и уплаты таможенных платежей, мужчина во время пересечения государственной границы избрал полосу упрощенного таможенного контроля - "зеленый коридор".

Во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили специально оборудованные – три замаскированных отверстия в днище транспортного средства: два под сиденьями водителя и пассажира, еще одно – позади водительского места. Для конспирации они были закрыты металлическими пластинами, обшитыми тканью.

В тайниках правоохранители обнаружили партию электроники торговой марки Apple: 501 iPhone, 211 наушников и 117 смартчасов. Ориентировочная стоимость изъятой техники составляет более 35 млн. грн.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры мужчине доложено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

По ходатайству прокуроров на изъятую электронику наложен арест.

Напомним, что в Киеве во время обысков изъяли электронные сигареты и жидкости для них. Все эти подакцизные товары в общей сложности превышают 12 миллионов гривен.