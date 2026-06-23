На Львівщині митники викрили контрабанду техніки Apple на 35 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Львів’янину повідомили про підозру у контрабанді техніки Apple на понад 35 млн грн

Про це повідоми Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, до зони митного контролю Львівської митниці прибув автомобіль Renault Trafic під керуванням 38-річного мешканця Львова.

Щоб уникнути декларування товарів та сплати митних платежів, чоловік під час перетину державного кордону обрав смугу спрощеного митного контролю - "зелений коридор".

Під час огляду автомобіля митники виявили спеціально обладнані - три замасковані отвори в днищі транспортного засобу: два під сидіннями водія та пасажира, ще один - позаду водійського місця. Для конспірації вони були закриті металевими пластинами, обшитими тканиною.

У схованках правоохоронці виявили партію електроніки торговельної марки Apple: 501 iPhone, 211 навушників та 117 смартгодинників. Орієнтовна вартість вилученої техніки становить понад 35 млн грн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

За клопотанням прокурорів на вилучену електроніку накладено арешт.

Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.