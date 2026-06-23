13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 19:52

На Львівщині митники викрили контрабанду техніки Apple на 35 млн грн

23 червня 2026, 19:52
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Львів’янину повідомили про підозру у контрабанді техніки Apple на понад 35 млн грн

Про це повідоми Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до зони митного контролю Львівської митниці прибув автомобіль Renault Trafic під керуванням 38-річного мешканця Львова.

Щоб уникнути декларування товарів та сплати митних платежів, чоловік під час перетину державного кордону обрав смугу спрощеного митного контролю - "зелений коридор".

Під час огляду автомобіля митники виявили спеціально обладнані - три замасковані отвори в днищі транспортного засобу: два під сидіннями водія та пасажира, ще один - позаду водійського місця. Для конспірації вони були закриті металевими пластинами, обшитими тканиною.

У схованках правоохоронці виявили партію електроніки торговельної марки Apple: 501 iPhone, 211 навушників та 117 смартгодинників. Орієнтовна вартість вилученої техніки становить понад 35 млн грн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

За клопотанням прокурорів на вилучену електроніку накладено арешт.

Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область митники контрабанда Apple
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Масштабна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус "Київ — Бургас" злетів у кювет та перекинувся
23 червня 2026, 22:36
Авіаудар по Дружківці: росіяни понівечили 12 будинків, є поранений
23 червня 2026, 21:59
На Рівненщині рятувальники визволили пса з пастки
23 червня 2026, 21:47
На Харківщині прикордонники зірвали спробу окупантів форсувати річку
23 червня 2026, 21:00
Смерть 10-річного хлопчика в таборі "Olympic Village": у Чорногорії затримали колишню директорку
23 червня 2026, 20:58
Масований удар по Дніпропетровщині: є загиблі та десятки поранених
23 червня 2026, 20:36
У Балаклії правоохоронці "накрили" нелегальну торгівлю тютюном
23 червня 2026, 19:59
Затримали екс-військового, який готував замах на представника ГУР
23 червня 2026, 19:35
На Херсонщині та Хмельниччині розікрали понад 23 млн грн на укриттях
23 червня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »