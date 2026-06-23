На Львівщині митники викрили контрабанду техніки Apple на 35 млн грн
Львів’янину повідомили про підозру у контрабанді техніки Apple на понад 35 млн грн
Про це повідоми Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, до зони митного контролю Львівської митниці прибув автомобіль Renault Trafic під керуванням 38-річного мешканця Львова.
Щоб уникнути декларування товарів та сплати митних платежів, чоловік під час перетину державного кордону обрав смугу спрощеного митного контролю - "зелений коридор".
Під час огляду автомобіля митники виявили спеціально обладнані - три замасковані отвори в днищі транспортного засобу: два під сидіннями водія та пасажира, ще один - позаду водійського місця. Для конспірації вони були закриті металевими пластинами, обшитими тканиною.
У схованках правоохоронці виявили партію електроніки торговельної марки Apple: 501 iPhone, 211 навушників та 117 смартгодинників. Орієнтовна вартість вилученої техніки становить понад 35 млн грн.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 КК України).
За клопотанням прокурорів на вилучену електроніку накладено арешт.
Нагадаємо, що у Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень.