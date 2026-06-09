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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 07:40 після конфлікту з родичкою 51-річний місцевий мешканець підпалив господарську споруду на території її домоволодіння, використавши бензин. Після цього він поїхав до власного будинку, де облив себе бензином та підпалив.

Поліцейські, які прибули на місце, врятували палаючого чоловіка та надали йому першу допомогу. Потім його госпіталізували до лікарні.

На жаль, попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

За інформацією ZAXID.NET, подія сталася у селі Бережниця. Чоловік вчинив самоспалення після конфлікту з тещею. Він отримав опіки 3-4 ступеня 98% тіла.

Нагадаємо, на Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця, який зник 5 травня. Юнака знайшли мертвим – він вчинив самогубство шляхом повішення.