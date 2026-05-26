Фіктивний призов та махінації в "Оберіг": на Львівщині відсторонили посадовця ТЦК

Фото ілюстративне /CherkasyTCK

На Львівщині викрили масштабну корупційну схему в системі територіальних центрів комплектування, де посадовці намагалися використовувати реєстр "Оберіг" для фіктивного призову

Про це повідомив Львівський ОТЦК та СП, передає RegioNews .

"Щодо інформації, яка поширюється у соціальних мережах стосовно викриття військовослужбовця Золочівського РТЦК та СП, який вносив недостовірні дані до реєстру "Оберіг", повідомляємо: (...) на час проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу зазначеного військовослужбовця відсторонено від виконання службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

У командуванні обласного ТЦК запевнили, що сприяють розслідуванню, та закликали громадян повідомляти правоохоронцям про подібні правопорушення.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на організації схеми фіктивного призову.

Серед них – 41-річний підполковник, який тимчасово очолював Золочівський районний ТЦК.

За даними слідства, упродовж листопада-грудня 2025 року він оформив призов шістьох осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії та інших підрозділах. Суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121,1 тис. грн.