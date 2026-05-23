В Сумах российский дрон атаковал траурную колонну: есть пострадавшие
В субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара пострадали люди, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек находится в тяжелом состоянии.
Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.
В регионе сохраняется угроза повторных ударов. Жителей призывают соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Сумской области. Травмировано 13 человек. В результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин, транспортные средства, мотоцикл, комбайн и ангар.