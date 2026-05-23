23 мая 2026, 12:12

В Сумах российский дрон атаковал траурную колонну: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара пострадали люди, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек находится в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

В регионе сохраняется угроза повторных ударов. Жителей призывают соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Сумской области. Травмировано 13 человек. В результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин, транспортные средства, мотоцикл, комбайн и ангар.

