В Сумах российский дрон атаковал траурную колонну: есть пострадавшие

В субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара пострадали люди, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек находится в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

В регионе сохраняется угроза повторных ударов. Жителей призывают соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Сумской области. Травмировано 13 человек. В результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин, транспортные средства, мотоцикл, комбайн и ангар.