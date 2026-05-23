Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що інцидент стався 23 травня близько 02:10 на залізничній станції "Підзамче".

Пасажирський потяг сполученням "Ужгород – Одеса" здійснив наїзд на 20-річного львів’янина.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.

