На Черниговщине россияне ударили дроном по полицейскому авто: есть пострадавшие
В Черниговской области российский дрон атаковал служебный автомобиль полиции. В результате удара пострадали трое правоохранителей
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 23 мая около 11:00 в Новгород-Северском. Россияне попали беспилотником по авто полицейским, которые патрулировали город.
В результате атаки травм получили три сотрудника группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северского райотдела. Поврежден служебный автомобиль.
По факту вражеского удара правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, в субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. В результате удара пострадали люди, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек находится в тяжелом состоянии.