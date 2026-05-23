23 мая 2026, 13:22

На Черниговщине россияне ударили дроном по полицейскому авто: есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция
В Черниговской области российский дрон атаковал служебный автомобиль полиции. В результате удара пострадали трое правоохранителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 мая около 11:00 в Новгород-Северском. Россияне попали беспилотником по авто полицейским, которые патрулировали город.

В результате атаки травм получили три сотрудника группы реагирования патрульной полиции Новгород-Северского райотдела. Поврежден служебный автомобиль.

По факту вражеского удара правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. В результате удара пострадали люди, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек находится в тяжелом состоянии.

