ДТП произошло во Львове 21 мая около 17:15 на улице Филиппа Орлика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Hyundai Elantra под управлением 41-летней львовянки и BMW 740, за рулем которого находился 29-летний житель города.

В результате ДТП травмировалась 13-летняя пассажирка Hyundai. Травмированную госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

