23 мая 2026, 11:24

На Сумщине из-за атак дронов и обстрелов пострадали 13 человек

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Сумской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на местах попадания работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции.

В Кириковской общине в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадали 63-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В Сумской общине из-за атаки беспилотников ранения получили 21-летняя женщина и мужчины в возрасте 25, 35, 35, 37, 46 и 57 лет.

В Великописаревской общине в результате атаки дронов пострадала 47-летняя женщина.

В Белопольской общине из-за вражеского удара ранены мужчины в возрасте 33, 36 и 78 лет.

Всего в течение суток травмировано 13 человек.

В результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин, транспортные средства, мотоцикл, комбайн и ангар.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), а также дронами типов Гербера, Италмас и имитаторами Пародия. Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 9 локациях.

