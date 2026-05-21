На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
У Львівській області будуть судити чоловіка, який жорстоко побив собаку. Тварина належала його сусідці
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Злочин стався 15 січня. 63-ічний чоловік завдав собаці чисельних ударів дерев'яною палкою. Він бив тварину по голові та по спині. На щастя, собака вижила.
Наразі правоохоронці завершили розслідування та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.
