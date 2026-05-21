Атака на Днепр: количество раненых выросло, среди пострадавших - трое детей

В результате дроновой атаки на Днепр 21 мая количество раненых увеличилось до 19 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"До 19 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них трое детей", - написал Ганжа.

Он добавил, что 6-летний мальчик и 9-месячная девочка после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно, 13-летний мальчик госпитализирован. Кроме того, в больнице находятся и семеро взрослых.

Как сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, в результате атаки в городе повреждены восемь домов и кафе.

"В результате атаки в Днепре пострадали в общей сложности 8 домов. Зацепили также местные кафе и около двух десятков частных автомобилей. Разбито в общей сложности почти 300 окон", - говорится в сообщении.

В четырехэтажном доме разрушена крыша над двумя подъездами.

На месте развернут штаб горсовета.

Напомним, что российские окупанты 21 мая почти 30 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области , используя беспилотники и артиллерию.