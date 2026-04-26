26 апреля 2026, 12:40

В Ровенской области получила приговор женщина, которая сбила известного оленя Бориса

Фото: из открытых источников
В Ровенской области получила приговор женщина, которая сбила дикого оленя и уехала с места ДТП. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как известно, речь идет о звезде в TikTok – олене Борисе. Тогда женщина за рулем Mercedes-Benz 200 не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения. В результате она сбила оленя. По данным полиции, жизни животного ничего не угрожает.

После аварии женщина уехала. На суде она пояснила, что животное внезапно выбежало на дорогу и избежать столкновения не удалось. По словам женщины, удар был незначительным. То, что она уехала с места ДТП, она объяснила тем, что испугалась.

Суд назначил административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год. Также с водительницы взыскан судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Напомним, вечером 23 марта в Заречненском районе Ровенской области неизвестный водитель сбил популярного в соцсетях оленя Бориса. Впоследствии водителя разыскали.

На Полтавщине Jaguar врезался в остановку: водитель скончался
25 апреля 2026, 18:54
Напал на пастбище: в Одесской области мужчину осудили за изнасилование 15-летней девочки
25 апреля 2026, 15:51
В Ровенской области поезд наехал на подростка: 16-летний парень погиб
25 апреля 2026, 15:12
Все новости »
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"Могла не проснуться": певица Злата Огневич призналась, что хотела уйти из жизни
26 апреля 2026, 21:00
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, какие отношения хочет после развода
26 апреля 2026, 20:40
В центре Днепра произошла стрельба
26 апреля 2026, 20:25
11 окупантов одним дроном: пограничники показали мощное видео с фронта
26 апреля 2026, 19:55
В Харькове ветер сорвал крышу с дома: она полетела на дорогу
26 апреля 2026, 19:35
На Запорожье россияне убили двух человек
26 апреля 2026, 19:15
Во Львовской области иномарка влетела в Mercedes-Benz: среди пострадавших ребенок
26 апреля 2026, 18:40
Непогода в Украине убила двух человек, среди пострадавших ребенок (ФОТО)
26 апреля 2026, 17:25
Смертельные ДТП на Буковине: Mercedes-Benz сбил женщину, которая шла на красный сигнал
26 апреля 2026, 16:55
В Харькове и области исчезает свет из-за непогоды
26 апреля 2026, 16:25
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »