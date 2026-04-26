В Ровенской области получила приговор женщина, которая сбила известного оленя Бориса

В Ровенской области получила приговор женщина, которая сбила дикого оленя и уехала с места ДТП. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как известно, речь идет о звезде в TikTok – олене Борисе. Тогда женщина за рулем Mercedes-Benz 200 не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения. В результате она сбила оленя. По данным полиции, жизни животного ничего не угрожает.

После аварии женщина уехала. На суде она пояснила, что животное внезапно выбежало на дорогу и избежать столкновения не удалось. По словам женщины, удар был незначительным. То, что она уехала с места ДТП, она объяснила тем, что испугалась.

Суд назначил административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год. Также с водительницы взыскан судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Напомним, вечером 23 марта в Заречненском районе Ровенской области неизвестный водитель сбил популярного в соцсетях оленя Бориса. Впоследствии водителя разыскали.