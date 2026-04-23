Фото: поліція

Правоохоронці повідомили подробиці інциденту на вулиці Грінченка у Львові вранці 23 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Стрілянину в одній із квартир влаштував 34-річний місцевий мешканець, який має ментальні порушення.

Повідомлення про постріли надійшло на лінію 102 близько 09:20. На місце події прибули спецпризначенці, оперативники та патрульні. Побачивши поліцейських, чоловік викинув зброю у вікно.

Правоохоронці встановили, що це був револьвер системи Флобер – його вилучили та відправили на експертизу.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Самого стрільця передали медикам – його доставили до спеціального лікувального закладу.

Наразі поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Раніше повідомлялося, що поліцію викликали сусіди квартири, звідки було чутно постріли.