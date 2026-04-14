На Львовщине сменили руководителя областного ТЦК: что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами принял решение о переводе начальника Львовского областного ТЦК и СП полковника Дениса Сахацкого на другую должность в пределах другой воинской части

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Как сообщили в командовании "Запад", Сахацкий назначен на новую должность для дальнейшего прохождения службы. Причины кадрового решения не уточняются.

Также неизвестно, кто следующим возглавит Львовский ТЦК.

Сахацкий возглавлял Львовский областной ТЦК и СП в течение двух лет. Он вступил в должность в марте 2024 года, а до этого руководил Тернопольским областным ТЦК и СП и работал заместителем военного комиссара Львовщины.

Сахацкий является участником боевых действий, служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады, а также соучредителем ветеранской общественной организации, связанной с этой бригадой.

Читайте также: Бизнес на войне. Как на схемах у ВЛК формируется новая "элита"