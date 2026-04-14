14 квітня 2026, 13:58

На Львівщині змінили керівника обласного ТЦК: що відомо

Фото: з відкритих джерел
Головнокомандувач Збройних сил ухвалив рішення про переведення начальника Львівського обласного ТЦК та СП полковника Дениса Сахацького на іншу посаду в межах іншої військової частини

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Як повідомили у командуванні "Захід", Сахацького призначено на нову посаду для подальшого проходження служби. Причини кадрового рішення не уточнюються.

Також невідомо, хто наступним очолить Львівський ТЦК.

Сахацький очолював Львівський обласний ТЦК та СП протягом двох років. Він обійняв посаду у березні 2024 року, а до цього керував Тернопільським обласним ТЦК та СП та працював заступником військового комісара Львівщини.

Сахацький є учасником бойових дій, служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади, а також є співзасновником ветеранської громадської організації, пов’язаної з цією бригадою.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
