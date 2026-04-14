На Львівщині змінили керівника обласного ТЦК: що відомо

Головнокомандувач Збройних сил ухвалив рішення про переведення начальника Львівського обласного ТЦК та СП полковника Дениса Сахацького на іншу посаду в межах іншої військової частини

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Як повідомили у командуванні "Захід", Сахацького призначено на нову посаду для подальшого проходження служби. Причини кадрового рішення не уточнюються.

Також невідомо, хто наступним очолить Львівський ТЦК.

Сахацький очолював Львівський обласний ТЦК та СП протягом двох років. Він обійняв посаду у березні 2024 року, а до цього керував Тернопільським обласним ТЦК та СП та працював заступником військового комісара Львівщини.

Сахацький є учасником бойових дій, служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади, а також є співзасновником ветеранської громадської організації, пов’язаної з цією бригадою.

