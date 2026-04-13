Во Львовской области мужчина отказался от повестки и принципиально не пошел в ТЦК: как его наказали

Военнообязанный был признан годным к военной службе. В октябре 2024 года ему сообщили о дате, времени и месте прибытия для отправки в воинскую часть. При попытке вручить ему повестку он отказался. Затем без уважительных причин мужчина не прибыл в призывной пункт.

На суде мужчина признал вину. Он заявил, что отказывается проходить военную службу. Суд назначил наказание в размере 5 лет и месяца лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.