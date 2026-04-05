У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
5 квітня о 14:42 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Виговського у Львові
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Зазначається, що горіла квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.
Рятувальники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору приступили до ліквідації загоряння.
Як з'ясувалося, імовірною причиною пожежі стало необачне поводження з вогнем маленького бешкетника, який бавився на балконі запальничкою.
На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники провели з хлопчиком бесіду про небезпеку необережного поводження з вогнем.
