У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира

Фото: ДСНС Львівщини

5 квітня о 14:42 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Виговського у Львові

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що горіла квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору приступили до ліквідації загоряння.

Як з'ясувалося, імовірною причиною пожежі стало необачне поводження з вогнем маленького бешкетника, який бавився на балконі запальничкою.

На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники провели з хлопчиком бесіду про небезпеку необережного поводження з вогнем.

