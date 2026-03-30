Известно о десяти госпитализированных воспитанниках одного из детских садов города Сокаль Шептицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция приступила к проверке после мониторинга соцсетей, где появилась информация о вспышке кишечной инфекции в одном из детских садов в городе Сокаль Шептицкого района.

По состоянию на вечер 29 марта госпитализированы десять детей в возрасте 4-5 лет. Все они под наблюдением врачей, угрозы их жизнью нет.

По факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм).

Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления причин инфекции.

Как сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, у детей симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов – средней тяжести.

