Відомо про десятьох госпіталізованих вихованців одного з дитячих садків міста Сокаль Шептицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція почала перевірку після моніторингу соцмереж, де з'явилася інформація про спалах кишкової інфекції в одному з дитячих садків у місті Сокаль Шептицького району.

Станом на вечір 29 березня госпіталізовані десять дітей віком 4-5 років. Усі вони під наглядом лікарів, загрози їх життям немає.

За фактом отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм).

Розслідування триває, призначена низка експертиз для встановлення причин інфекції.

Як повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у дітей симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.

