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Львовская ОВА получала письма от фейковой организации с подписями российского императора. При этом были разрешения на выезд

Об этом сообщает NGL.media, передает RegioNews.

По данным журналистов, Львовская ОВА в 2022 году получала письма от "Гуманитарной надежды нации", которая называла себя общественной организацией, то "украинско-французской группой". В Министерстве юстиции подтвердили, что в реестрах информация о такой организации отсутствует.

Журналисты обратили внимание на то, что в своих письмах "Гуманитарная надежда нации" использовала логотип российского "Газпромбанка" и подпись российского императора конца XIX века Александра III. При этом организатором указывали Александра Николенко. В Украине около 500 человек, имеющих такое имя и фамилию.

За первый год полномасштабной войны Львовская ОВА получала пять писем от этой якобы организации. Глава ОВА одобрял приказы о выезде либо в день получения письма, либо следующего. По данным журналистов, в Украину не вернулись, по крайней мере, семь мужчин, которым Львовская ОВА разрешила выехать за границу за обращением "Гуманитарной надежды нации".

В частности, один из них – 25-летний Артем Лущан из Днепра. Он тогда пересек границу вместе с Алексеем Шевчуком, который в то время был внештатным советником начальника ОВА. Через три дня чиновник вернулся в Украину, а вот житель Днепра остался за границей.

При этом во Львовской ОВА заявили, что знают лишь об одном водителе этой якобы организации, нарушившей сроки пребывания за границей. В июне 2024 г. ему отменили право выезда.

Напомним, из Украины за прошедшие сутки выехали 51 тысяча человек. 31 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову. Как пояснили пограничники, это рост пассажиропотока из-за летних каникул и отпусков.