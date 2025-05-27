Во Львове на ходу загорелся и сгорел микроавтобус
Пожар произошел сегодня на улице Стефана Банаха во Львове. Транспортное средство сгорело дотла
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области.
Оказалось, что во время движения загорелся микроавтобус Renault Trafic. Очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителей. Однако он быстро охватил и полностью уничтожил автомобиль.
Чрезвычайники локализовали и ликвидировали возгорание. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, ранее во Львове посреди улицы сгорел электрический скутер.
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