13:27  27 мая
В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу
10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 20:30

Во Львове на ходу загорелся и сгорел микроавтобус

27 мая 2025, 20:30
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины во Львовской области
Читайте також
українською мовою

Пожар произошел сегодня на улице Стефана Банаха во Львове. Транспортное средство сгорело дотла

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области.

Оказалось, что во время движения загорелся микроавтобус Renault Trafic. Очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителей. Однако он быстро охватил и полностью уничтожил автомобиль.

Чрезвычайники локализовали и ликвидировали возгорание. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее во Львове посреди улицы сгорел электрический скутер.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов пожар ГСЧС авто микроавтобус
На Ровенщине сгорел жилой дом: погибла женщина
27 мая 2025, 18:01
В Киеве горело студенческое общежитие: есть пострадавшие
27 мая 2025, 12:26
Во Львове прохожий обнаружил на улице двух 16-летних девушек без сознания
26 мая 2025, 00:21
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
На Днепропетровщине будут судить директора предприятия, поставившего армии некачественные спальники на 30 млн грн
27 мая 2025, 21:40
В Запорожье мужчина облил соседа бензином и поджег
27 мая 2025, 21:00
Взрыв в Оболонском районе столицы: граната взорвалась у подъезда
27 мая 2025, 20:53
Хотел к маме в оккупированный Бердянск: в Запорожье мужчина "сливал" россиянам локации украинских военных
27 мая 2025, 20:27
На Донетчине разоблачили правоохранителя, который торговал трофейным оружием
27 мая 2025, 20:00
Нашли ли связь УПЦ с РФ: в ДЭСС сделали заявление
27 мая 2025, 19:57
На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка
27 мая 2025, 19:45
Били по голове ногами и руками: в Черкасской области двое мужчин ворвались к знакомому и ограбили его.
27 мая 2025, 19:21
Искали адреналин между вагонами метро: в Киеве поймали двух зацеперов
27 мая 2025, 19:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »