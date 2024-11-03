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Пограничники в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области во время контроля обнаружили под полом рейсового автобуса более сотни единиц брендовой одежды, которые водитель хотел нелегально провезти в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Как отмечается в сообщении, одежда была спрятана в технической нише пола между пассажирскими сиденьями, а также в багажном отделении. В общей сложности пограничники вместе с таможенниками обнаружили более 120 единиц одежды известных торговых марок.

Автобус направлялся на въезд в Украину из Варшавы. Водитель признался, что контрабандная одежда является передачей, которую он должен был доставить во Львов. И за это водителю обещали денежное вознаграждение.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъяли. По предварительным оценкам, стоимость обнаруженного может достигать полумиллиона гривен.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Краковец" у 37-летнего жителя Львовской области обнаружили коллекцию монет.