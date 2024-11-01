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01 листопада 2024, 02:40

Суд у Львові покарав штрафом лікаря, який вимагав хабар від військового

01 листопада 2024, 02:40
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фото: facebook.com/vmkczr/
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Суд у Львові виніс вирок лікарю-наркологу психіатричної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (ВМКЦ), який вимагав хабар у військового

Відповідний вирок виніс Личаківський районний суд Львова у жовтні 2024 року, передає RegioNews.

Як вказується у матеріалах суду, лікар-нарколог вимагав 5 тисяч доларів у військовослужбовця за вплив на керівництво ВЛК, до якої він входив. За хабар ВЛК мала визнати військового непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

При цьому лікар погрожував, що якщо чоловік не дасть йому хабар, то його визнають обмежено придатним до служби.

Після передачі хабаря лікаря-нарколога затримали правоохоронці. На суді свою провину він визнав.

Суддя дослідив усі матеріали та призначив лікарю покарання в вигляді 34 тис. грн штраф. Також суд зобов'язав обвинувачуваного сплатити 16,6 тис. грн процесуальних витрат.

Нагадаємо, 29 жовтня правоохоронці повідомили, що викрили групу лікарів в Одесі, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати меддокументи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. У справі провели 28 обшуків.

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