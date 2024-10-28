Во Львовской области во время пожара погиб мужчина
Трагическое событие случилось сегодня ночью, 28 октября, в селе Думичи Львовского района. Тело погибшего обнаружили огнеборцы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 3:55 загорелось кирпичное хозяйственное здание. Огонь охватил крышу постройки. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.
"Во время ликвидации возгорания на месте пожара обнаружено тело мужчины, 1989 года рождения", — говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии будут выяснять компетентные органы.
Напомним, во Львове устанавливается причина пожара на территории бывшего Львовского автобусного завода. ЧП произошло 24 октября.
В результате российской дроновой атаки на Житомирщине возник пожарВсе новости »
28 октября 2024, 09:01В Одессе возник масштабный пожар на складе, его тушили почти 9 часов
27 октября 2024, 11:43На Львовщине легковушка насмерть сбила велосипедиста
25 октября 2024, 17:57
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
В Днепре банда похитила и месяц удерживала мужчину, чтобы присвоить его квартиру
29 октября 2024, 03:49Полиция Ровенщины обнародовала результаты проверки по поводу мертвого льва на мусорнике
29 октября 2024, 03:11Нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей
29 октября 2024, 02:39Удар по зданию Госпрома в Харькове: пострадали 9 гражданских
29 октября 2024, 01:50Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погиб мужчина, много раненых
29 октября 2024, 01:25В Николаевской области задержали рецидивиста, изнасиловавшего 28-летнюю женщину
29 октября 2024, 01:21Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
29 октября 2024, 00:35С крутого обрыва в Тису: на Закарпатье двое мужчин пытались сбежать в Румынию
29 октября 2024, 00:16Депутат Полтавского облсовета через суд вернул себе отмененную инвалидность
28 октября 2024, 23:53Чиновницу "Укртранснафты" на Житомирщине будут судить за миллионную растрату на ремонте
28 октября 2024, 22:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента