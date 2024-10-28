На Львовщине задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам
Руководителя благотворительного фонда во Львовской области подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
По данным следствия, мужчина брал 8 100 долларов США за предоставление пакета документов, обеспечивавшего внесение соответствующих сведений в систему "Путь". Это дало бы возможность "клиенту" беспрепятственно уехать за границу.
Правоохранители задержали фигуранта при получении оговоренной суммы средств.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение 46-летнему директору благотворительной организации из Львова по факту создания схемы незаконной переправки мужчин через границу.