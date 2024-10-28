На Львовщине задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам

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Руководителя благотворительного фонда во Львовской области подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

По данным следствия, мужчина брал 8 100 долларов США за предоставление пакета документов, обеспечивавшего внесение соответствующих сведений в систему "Путь". Это дало бы возможность "клиенту" беспрепятственно уехать за границу.

Правоохранители задержали фигуранта при получении оговоренной суммы средств.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение 46-летнему директору благотворительной организации из Львова по факту создания схемы незаконной переправки мужчин через границу.