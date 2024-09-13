фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники обнаружили попытку незаконного перемещения за границу предметов старины и оружия

Об этом передает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Во время проверки рейсового автобуса, следовавшего в Польшу 11 сентября, у 49-летней пассажирки обнаружили две иконы, которые могут представлять культурную и историческую ценность, а также два ножа.

Иконы и ножи изъяли. Последующие решения будут зависеть от результатов экспертизы изъятых предметов.

Кроме того, в тот же день на границе с Польшей пограничники с таможенниками обнаружили попытку незаконного ввоза 39 старопечатных изданий, изданных в Немецком государстве времен Ваймарской Республики. По словам водителя авто, в котором обнаружили издание 20-30 лет прошлого века, книги являются передачей, которую он забрал в Германии и должен был отдать в Киеве.

Находки работники таможни изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины в Швейцарию пытались вывезти трипольскую вазу в возрасте 7000 лет.