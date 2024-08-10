На границе задержали мужчин, пытавшихся выехать из страны с двумя женами

фото: ГПСУ

Житель Винницкой и Тернопольской области, чтобы получить право сопровождения человека с инвалидностью за границу, расстались со своими женами и вступили в фиктивный брак с другими

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В одном случае 26-летний мужчина вступил в фиктивный брак с 41-летней женщиной, имеющей II группу инвалидности. После переправки своего "мужа" женщина должна была получить 1500 долларов.

В противном случае 44-летний мужчина женился на барышне, которая старше его на 10 лет и имеет I группу инвалидности. За свои услуги женщина должна была получить 1000 долларов.

Отмечается, что махинаторы прихватили с собой и экс-жен, они ехали вместе с ними в одних автомобилях.

Об этих случаях пограничники сообщили в Нацполицию.

Напомним, ранее на Львовщине уже задерживали псевдосупруги. Житель Черкасской области фиктивно женился на женщине с инвалидностью, чтобы легально уехать за границу. К моменту задержания его настоящая жена была рядом.