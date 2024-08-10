На границе задержали мужчин, пытавшихся выехать из страны с двумя женами
Житель Винницкой и Тернопольской области, чтобы получить право сопровождения человека с инвалидностью за границу, расстались со своими женами и вступили в фиктивный брак с другими
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В одном случае 26-летний мужчина вступил в фиктивный брак с 41-летней женщиной, имеющей II группу инвалидности. После переправки своего "мужа" женщина должна была получить 1500 долларов.
В противном случае 44-летний мужчина женился на барышне, которая старше его на 10 лет и имеет I группу инвалидности. За свои услуги женщина должна была получить 1000 долларов.
Отмечается, что махинаторы прихватили с собой и экс-жен, они ехали вместе с ними в одних автомобилях.
Об этих случаях пограничники сообщили в Нацполицию.
Напомним, ранее на Львовщине уже задерживали псевдосупруги. Житель Черкасской области фиктивно женился на женщине с инвалидностью, чтобы легально уехать за границу. К моменту задержания его настоящая жена была рядом.