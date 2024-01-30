Житель Львовщины, которого полиция обвиняла в езде под наркотиками, отсудил компенсацию

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Сокальский районный суд Львовщины взыскал с госбюджета 5000 грн моральной компенсации в пользу Андрея Тищука, которого полиция обвиняла в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Водитель в суде добился закрытия дела из-за отсутствия состава админправонарушения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Андрея Тищука в начале мая 2023 года остановила полиция за рулем автомобиля Volvo на ул. Святых Петра и Павла. У водителя правоохранители обнаружили признаки наркотического опьянения и в отношении него составили протокол о пьяной езде. В августе дело рассмотрел суд, исследовавший все материалы и оправдавший Андрея Тищука.

Мужчина обратился в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию из-за незаконного привлечения к админответственности. Мужчина заявил, что "рассмотрение дела и переживания по поводу возможности привлечения его к ответственности за то, чего он не совершал, причинили ему сильные душевные страдания". Андрей Тищук хотел взыскать 5000 грн моральной компенсации, также потратил 17 тыс. грн на адвоката и 2,5 тыс. грн на проведение экспертизы.

Представитель полиции возразил против удовлетворения иска из-за его безосновательности. По мнению судьи Михаила Адамовича, действия полицейского, который составил на водителя протокол о нетрезвой езде, является основанием для взыскания компенсации.

Судья частично удовлетворил иск Андрея Тищука, взыскав в его пользу 5000 грн. моральной компенсации из госбюджета. На постановление еще может быть подана апелляция.

Напомним, ранее житель Львовщины, которому отказали в выезде из Украины, отсудил у государства компенсацию.