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18 ноября 2023, 16:12

Очередь на границе с Польшей выросла до 2800 грузовиков

18 ноября 2023, 16:12
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фото Wojtek Jargilo /PAP
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Количество грузовиков около трех пунктов пропуска на границе с Польшей на утро субботы, 18 ноября, возросло до 2800 автомобилей. Причиной стали продолжительные протесты польских перевозчиков

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, по сравнению с предыдущим днем пограничники наблюдают некоторое увеличение грузовиков.

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин - 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", - рассказал чиновник.

Спикер Госпогранслужбы также отметил, что перевозчики начали выбирать другие маршруты. В этой связи на соседних пунктах пропуска тоже наблюдается скопление автомобилей. В частности, на пункте пропуска Шегини, где находятся около 1200 грузовиков.

Легковые машины могут свободно пересекать границу и для них движение не блокируется, добавил Демченко.

Напомним, польские перевозчики начали забастовку 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

пограничники граница Польша перевозчики страйк



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