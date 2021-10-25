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25 октября 2021, 16:45 13

Во Львовской области может частично остановиться общественный транспорт

25 октября 2021, 16:45 13
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из открытых источников
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В случае введения обязательной вакцинации от COVID-19 среди водителей - в Львовской области могут остановить работу части общественного транспорта, поскольку сейчас вакцинированы около 30% транспортников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Дивись.info.

По словам начальника управления транспорта и связи Львовской ОГА Степана Рудницкого, в случае введения обязательной вакцинации среди водителей - в области могут приостановить часть общественного транспорта.

"В области есть около 50 фирм, которые осуществляют перевозки. Если брать всех работающих работников-это около 3 000 человек, то из них 30% – вакцинированы. Но эта цифра является недостаточной. Если получится нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать", - отметил Рудицкий.

В свою очередь старший инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Львовщины Роман Марич, правоохранители начали проверки в общественном транспорте с 21 октября. Патрульные работают на конечных остановках где наблюдается наибольшее скопление людей.

"Мы проводим профилактическую беседу с водителями о соблюдении карантинных требований. Я бы хотел подчеркнуть, что патрульная полиция не наказывает, мы в большинстве случаев направлены на профилактику", - заявил Марич.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции заявлял, что в красной зоне транспорт останавливать не планируют, однако водители должны быть вакцинированы. В соцсетях появляются объявления об отстранении водителей из-за отказа вакцинироваться.

Кабмин COVID-19 премьер вакцинация

 
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