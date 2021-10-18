Львов снова усилил карантин: что запретили

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Во Львове приняли решение усилить карантинные ограничения из-за ситуации вокруг коронавируса. В городе временно запретят работу ночных клубов и ограничат работу заведений общественного питания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Львова Андрея Садового.

Он отметил, что соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Согласно протоколу, в городе ограничена работа заведений общепита до 23:00.

"Ночным клубам работать запрещено", - написал Садовый.

За нарушение требований правил карантина - ответственность будет возложена на руководителя, или же администратора заведения.

Кроме этого, по словам мэра, во Львове, вследствие увеличения количества желающих прививаться - продлены часы работы центров для вакцинации.

Напомним, что во Львове с 18 октября усилен карантин. Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

В городе будет запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы - на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не будут работать. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Спортзалы смогут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.