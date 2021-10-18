Львів знову посилив карантин: що заборонили

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У Львові прийняли рішення посилити карантинні обмеження через ситуацію навколо коронавірусу. В місті тимчасово заборонять роботу нічних клубів й обмежать роботу закладів громадського харчування

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.

Він зазначив, що відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Згідно з протоколом, в місті обмежено роботу закладів громадського харчування до 23:00.

"Нічним клубам працювати заборонено", - написав Садовий.

За порушення вимог правил карантину - відповідальність буде покладена на керівника, або ж адміністратора закладу.

Крім цього, за словами мера, у Львові, внаслідок збільшення кількості охочих щепитися - продовжено години роботи центрів для вакцинації.

Нагадаємо, що у Львові з 18 жовтня посилено карантин. Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

У місті буде заборонено проводити масові заходи, крім тих, де організатори та учасники матимуть сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть тільки для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи - на двотижневих канікулах. Народні будинки, гуртки та секції - не працюватимуть. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням масочного режиму і не більше 50% заповнення торгових площ.

Спортзали зможуть відвідувати тільки вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Всі працівники повинні бути вакциновані. Заповнюваність не більш як 50%.