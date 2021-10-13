На Львовщине 10 человек отравились угарным газом, пострадали дети

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На территории Львовской области в Золочеве и в самом Львове зафиксировали отравление угарным газом сразу в трех квартирах

Как передает RegioNews, об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, во Львове в квартире на улице Перова три человека отравились угарным газом. Отмечается, что среди пострадавших двое детей - 5-летнего и 7-летнего возраста. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Также газом ночью отравились жители квартиры на улице Городоцкой во Львове. Пострадали двое взрослых и 11-летний ребенок.

Кроме того, почти в три часа ночи поступило сообщение об отравлении угарным газом в жилом доме в городе Золочев. На улице Джерельна, 6, из-за отравления попали в больницу четыре человека. Среди них было двое детей. Подачу газа в квартиру прекратили.

Ранее сообщалось, что в Сумах трое детей отравились угарным газом после пользования газовым водонагревателем. Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать правила безопасности во время пользования газовыми приборами.