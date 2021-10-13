11:22  13 октября
В Киеве COVID-больницы заполнены почти на 50% - Кличко
13:01  13 октября
В Минздраве заявили о полицейских рейдах по магазинах: будут проверять соблюдение карантина
08:06  13 октября
Сутки в ООС: боевики на Донбассе дважды били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
13 октября 2021, 09:24 98

На Львовщине 10 человек отравились угарным газом, пострадали дети

13 октября 2021, 09:24 98
Читайте також українською мовою
Фото: EUStock/Depositphotos
Читайте також
українською мовою

На территории Львовской области в Золочеве и в самом Львове зафиксировали отравление угарным газом сразу в трех квартирах

Как передает RegioNews, об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, во Львове в квартире на улице Перова три человека отравились угарным газом. Отмечается, что среди пострадавших двое детей - 5-летнего и 7-летнего возраста. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Также газом ночью отравились жители квартиры на улице Городоцкой во Львове. Пострадали двое взрослых и 11-летний ребенок.

Кроме того, почти в три часа ночи поступило сообщение об отравлении угарным газом в жилом доме в городе Золочев. На улице Джерельна, 6, из-за отравления попали в больницу четыре человека. Среди них было двое детей. Подачу газа в квартиру прекратили.

Ранее сообщалось, что в Сумах трое детей отравились угарным газом после пользования газовым водонагревателем. Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать правила безопасности во время пользования газовыми приборами.

газ отравление медики дети Львовская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram