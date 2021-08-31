В общежитиях одного из вузов Львова с сентября начнут вакцинировать от COVID-19
Мобильные пункты вакцинации заработают в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко с 3 сентября
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook- страницу заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.
"Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - заявил Москаленко.
Он добавил, что также в эту субботу, 4 сентября, прививки от COVID-19 смогут получить посетители фестиваля "Молодвіж" на FESTrepublic.
Напомним, что по данным Минздрава с начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID-19.
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