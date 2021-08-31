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31 серпня 2021, 13:57 39

В гуртожитках одного з вишів Львова з вересня почнуть вакцинувати від COVID-19

31 серпня 2021, 13:57 39
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Фото з відкритих джерел
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Мобільні пункти вакцинації запрацюють в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка з 3 вересня

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook-сторінку заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.

"Мобільні пункти вакцинації з’являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі", - заявив Москаленко.

Він додав, що також цієї суботи, 4 вересня, щеплення від COVID-19 зможуть отримати відвідувачі фестивалю "Молодвіж" на FESTrepublic.

Нагадаємо, що за даними МОЗ від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19.

COVID-19 вакцина вакцинація МОЗ студент

 
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