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13 августа 2021, 13:22 67

На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате

13 августа 2021, 13:22 67
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Фото: loda.gov.ua
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Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы за последние четыре месяца

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении омбудсмена Людмилы Денисовой.

18 медиков Коммунального предприятия "Городская больница Сосновского городского совета" на Львовщине объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля", - отметила она.

По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен.

Они требуют погасить задолженность по зарплатной плате, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год.

Среди их требований - осуществить перерасчет зарплат за 2020 год и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства №610, принятой в июне 2020 года, устанавливаются доплаты медработникам, которые работают с больными на коронавирус: врачам - в размере 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием – 50% от минимальной заработной платы; младшим медицинским сестрам – на 25% от минимальной заработной платы.

Напомним, 29 апреля в Сумах митинговали медики одной из больниц из-за невыплаты "ковидных" средств.

коронавирус зарплаты деньги медики лечение Львовская область

 
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