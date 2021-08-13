Во Львове мужчина таксовал с удостоверением водителя мертвого отца

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Во Львове 47-летний мужчина взял водительское удостоверение своего покойного отца и прикрепил к нему собственное фото

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Установлено, что обвиняемый по решению суда был лишен права управлять транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Мужчина неофициально подрабатывал таксистом поэтому, для того, чтобы не терять свой заработок, он взял водительское удостоверение своего покойного отца и прикрепил к нему свое фото.

В апреле текущего года подсудимый нарушил правила дорожного движения и был остановлен работниками патрульной полиции, во время проверки документов и обнаружили подделку.

Суд назначил осужденному наказание-1 год 3 месяца ограничения свободы.

Напомним, недавно на Львовщине в тройном ДТП погиб ребенок.