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13 серпня 2021, 10:22 323

У Львові чоловік таксував з посвідченням водія мертвого батька

13 серпня 2021, 10:22 323
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Фото з відкритих джерел
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У Львові 47-річний чоловік взяв водійське посвідчення свого покійного батька і прикріпив до нього власне фото

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що обвинувачений за рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами за водіння у нетверезому стані.

Чоловік неофіційно підробляв таксистом тому, для того, щоб не втрачати свій підробіток, він взяв водійське посвідчення свого покійного батька і прикріпив до нього власне фото.

У квітні поточного року підсудний порушив правила дорожнього руху та був зупинений працівниками патрульної поліції, які під час перевірки документів і виявили підробку.

Суд призначив засудженому покарання - 1 рік 3 місяці обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у потрійній ДТП загинула дитина.

Україна Львів Львівщина авто Львівська область

 
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