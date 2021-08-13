У Львові чоловік таксував з посвідченням водія мертвого батька
У Львові 47-річний чоловік взяв водійське посвідчення свого покійного батька і прикріпив до нього власне фото
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що обвинувачений за рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами за водіння у нетверезому стані.
Чоловік неофіційно підробляв таксистом тому, для того, щоб не втрачати свій підробіток, він взяв водійське посвідчення свого покійного батька і прикріпив до нього власне фото.
У квітні поточного року підсудний порушив правила дорожнього руху та був зупинений працівниками патрульної поліції, які під час перевірки документів і виявили підробку.
Суд призначив засудженому покарання - 1 рік 3 місяці обмеження волі.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у потрійній ДТП загинула дитина.