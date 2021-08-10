На Львовщине мужчина избил и утопил знакомую

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В городе Броды Львовской области 35-летний мужчина избил и утопил в пожарной водоеме 41-летнюю знакомую

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Нацполиции Львовской области.

К правоохранителям 9 августа обратилась мать пропавшей женщины. Она рассказала, что ее дочь 7 августа ушла из дома и не вернулась.

Труп пропавшей женщины правоохранители нашли еще 9 августа на территории пожарного водоема в Бродах. Во время осмотра на теле были признаки насилия.

Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее 35-летний знакомый. Следствие установило, что 7 августа в 16:30 между женщиной и мужчиной возник конфликт. Тогда он жестоко избил потерпевшую и утопил ее в водоеме.

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.