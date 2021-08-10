16:39  10 серпня
В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше
15:59  10 серпня
В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
17:58  10 серпня
Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 17:29 406

На Львівщині чоловік побив і втопив знайому

10 серпня 2021, 17:29 406
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Броди Львівської області 35-річний чоловік побив та втопив у пожежній водоймі 41-річну знайому

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції Львівської області.

До правоохоронців 9 серпня звернулась мати зниклої жінки. Вона розповіла, що її донька 7 серпня пішла з дому та не повернулась.

Труп зниклої жінки правоохоронці знайшли ще 9 серпня на території пожежної водойми в Бродах. Під час огляду на тілі були ознаки насильства.

Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її 35-річний знайомий. Слідство встановило, що 7 серпня о 16:30 між жінкою та чоловіком виник конфлікт. Тоді він жорстоко побив потерпілу та втопив її у водоймі.

Чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка.

Україна кримінал Львів Львівщина Львівська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua