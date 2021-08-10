На Львівщині чоловік побив і втопив знайому

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У місті Броди Львівської області 35-річний чоловік побив та втопив у пожежній водоймі 41-річну знайому

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції Львівської області.

До правоохоронців 9 серпня звернулась мати зниклої жінки. Вона розповіла, що її донька 7 серпня пішла з дому та не повернулась.

Труп зниклої жінки правоохоронці знайшли ще 9 серпня на території пожежної водойми в Бродах. Під час огляду на тілі були ознаки насильства.

Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її 35-річний знайомий. Слідство встановило, що 7 серпня о 16:30 між жінкою та чоловіком виник конфлікт. Тоді він жорстоко побив потерпілу та втопив її у водоймі.

Чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка.