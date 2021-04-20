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20 апреля 2021, 12:46 195

На Львовщине во время пожара в пятиэтажном доме пострадали трое детей

20 апреля 2021, 12:46 195
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Детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали
Детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали
Фото: Facebook
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В городе Стрый из-за пожара на третьем этаже пятиэтажного дома отравились продуктами горения четыре человека, из них трое детей и их мать.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

На момент прибытия спасателей одна из комнат квартиры была частично охвачена огнем.

В результате пожара отравились продуктами горения 4 человека, из них 3 детей: мать детей 1994 года рождения, а также дети 2015, 2017 и 2020 года рождения, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено вещи домашнего обихода на площади 10 кв.м, повреждено окно на площади 6 кв.м, двери на площади 3 кв.м, стены и потолок на площади 50 кв.м, вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м деревянный пол на площади 3 кв.м.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, на Львовщине из-за поджога сухостоя сгорели три автобуса.

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