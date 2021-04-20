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20 квітня 2021, 12:46 256

На Львівщині під час пожежі в п’ятиповерховому будинку постраждало троє дітей

20 квітня 2021, 12:46 256
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Дітей в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано
Дітей в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано
Фото: Facebook
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У місті Стрий через пожежу на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку отруїлись продуктами горіння чотири особи, з них троє дітей та їх матір.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України у Львівській області.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу одна з кімнат квартири була частково охоплена вогнем.

Внаслідок пожежі отруїлись продуктами горіння 4 особи, з них 3 дітей: мати дітей 1994 року народження, а також діти 2015, 2017 та 2020 року народження, яких в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м, пошкоджено вікно на площі 6 кв.м, двері на площі 3 кв.м, стіни та стелю на площі 50 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м дерев’яну підлогу на площі 3 кв.м.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухостою згоріли три автобуси.

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