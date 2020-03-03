Украина запретила ввозить животных из Китая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Как пояснили в службе, по официальной информации Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) на территории Гонконга (Китайская Народная Республика) было зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у собаки.

"Сейчас продолжается изучение указанного случае, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца", - пояснили в службе.