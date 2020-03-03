08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 09:06 2

Украина запретила ввозить животных из Китая

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 09:06 2
Читайте також українською мовою
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая
Фото: persona.top
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Как пояснили в службе, по официальной информации Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) на территории Гонконга (Китайская Народная Республика) было зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у собаки.

"Сейчас продолжается изучение указанного случае, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца", - пояснили в службе.


Коронавирус Китай животные Госпродпотребслужба
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »