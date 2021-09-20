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20 сентября 2021, 10:21 668

Контрразведка задержала боевика, который штурмовал здание СБУ в Луганске в 2014 году

20 сентября 2021, 10:21 668
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Фото: из открытых источников
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В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания спецслужбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на сводных террористами баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченном здании", - сообщили правоохранители.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Боевику сообщено о подозрении. За участие в незаконных вооруженных формированиях ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты.

Раньше в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.

ЛНР война СБУ разведка здание

 
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