Контррозвідка затримала бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську у 2014 році

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У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика "ЛНР", який у 2014 році брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі спецслужби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі", - повідомили правоохоронці.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.

Бойовику повідомлено про підозру. За участь у незаконних збройних формуваннях йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти.

Раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.