Контррозвідка затримала бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську у 2014 році
У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика "ЛНР", який у 2014 році брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі спецслужби
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ.
Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі", - повідомили правоохоронці.
Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.
Бойовику повідомлено про підозру. За участь у незаконних збройних формуваннях йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти.
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