РФ нанесла удар по предприятию на Черниговщине: вспыхнул пожар
Утром 21 ноября российские войска атаковали предприятие в Черниговском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара загорелось двухэтажное здание. Из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходилось периодически приостанавливать тушение пожара и переходить в укрытие.
Несмотря на угрозу повторных ударов, огнеборцам удалось ликвидировать пожар.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.
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