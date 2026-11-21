Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара загорелось двухэтажное здание. Из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходилось периодически приостанавливать тушение пожара и переходить в укрытие.

Несмотря на угрозу повторных ударов, огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.