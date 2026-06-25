Співачка Надя Дорофєєва опинилась під крапленицею

Фото з відкритих джерел

Українська співачка Надя Дорофєєва змусила фанатів нервувати. Вона показала фото, на якому можна побачити, що вона лежить під крапленицею

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка опублікувала фото, на якому можна побачити крапельницю. Артистка пояснила, що насправді серйозної загрози її здоров'ю немає. Вона пояснила, що таким чином відновлює баланс необхідних мікроелементів у своєму організмі після виснажливих робочих буднів.

"Нестача заліза", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відверто розповіла про погане самопочуття. За словами співачки, у неї підірваний імунітет.