Співачка Надя Дорофєєва опинилась під крапленицею
Українська співачка Надя Дорофєєва змусила фанатів нервувати. Вона показала фото, на якому можна побачити, що вона лежить під крапленицею
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Співачка опублікувала фото, на якому можна побачити крапельницю. Артистка пояснила, що насправді серйозної загрози її здоров'ю немає. Вона пояснила, що таким чином відновлює баланс необхідних мікроелементів у своєму організмі після виснажливих робочих буднів.
"Нестача заліза", - пояснила артистка.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва відверто розповіла про погане самопочуття. За словами співачки, у неї підірваний імунітет.
Українську співачку "кинули" на мільйон гривеньВсі новини »
24 червня 2026, 01:35Співачка Lama розповіла про стосунки з коханим, який молодше її на 18 років
24 червня 2026, 00:55Продюсерка Ірина Горова вперше натякнула на новий роман
23 червня 2026, 01:55
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Співачка Олена Тополя зізналась, чому їй соромно перед мамою
25 червня 2026, 00:55В Україні різко зросли ціни на капусту
24 червня 2026, 23:55В Україні обвалились ціни на молоду картоплю: яка ціна кілограма
24 червня 2026, 23:35На Дніпропетровщині чоовік коригував удари росіян заради наркотиків
24 червня 2026, 23:05На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду
24 червня 2026, 22:46На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів
24 червня 2026, 22:45На Харківщині авто вибухнуло: загинула жінка
24 червня 2026, 22:35Ракетний удар по Запорізькому району: ворог атакував комунальне підприємство, є загибла та постраждалі
24 червня 2026, 22:16Збитки на понад 62 мільйони: у Києві отримав підозру чиновник Укргазвидобування
24 червня 2026, 22:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »