Дружина відомого хореографа Євгена Кота зізналась, чому не взяла прізвище чоловіка

Дружина українського хореографа Євгена Кота — фітнес-тренерка та чемпіонка світу з гімнастики Наталія Татарінцева, вирішила не змінювати прізвище після весілля. Вона пояснила, чому це сталось так

За словами гімнастки, вона у першому шлюбі взяла прізвище чоловіка. Проте після розлучення зіткнулась з бюрократичними труднощами, і повернення до дівочого прізвища було довгим. Це не має впливу на її стосунки з Євгеном Котом, але у другому шлюбі вона вирішила лишити дівоче прізвище.

"Це, напевно, страх чи особистий пунктик. Досвід зміни прізвища був. Але у результаті захотіла залишитися собою. А коли це стається вдруге, то я одразу сказала Євгенові, що я транслюю себе як Татарінцева й я хотіла б лишити це при собі. А в Instagram додала собі "Кот", бо хотілося все ж віддати частинку себе своєму чоловікові. А Леля (донька — прим. ред.) — Кот, бо у неї є батько", - пояснила Наталія Татарінцева.

