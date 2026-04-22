22 квітня 2026, 02:35

Мріє заробляти понад чверть мільйона: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витрачає на місяць

22 квітня 2026, 02:35
Фото з відкритих джерел
Співачка Злата Огнєвіч розповіла, скільки вона витрачає грошей на місяць. За її словами, вона не любить питання про гроші, але веде діяльність прозоро

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Злата Огнєвіч зізнається, що на місяць їй потрібно щонайменше 5 тисяч доларів. Це гроші на їжу, косметолога, бензин, одяг, творчість та інші базові потреби. На комунальні послуги артистка витрачає понад 6 тисяч гривень на місяць.

За її словами, вона не витрачає багато грошей на повсякденний одяг. Проте концертні костюми та техніка можуть "влетіти в копієчку". Злата розповіла, що в її квартирі найдорожча річ - це фортепіано.

При цьому у співачки колись був період, коли вона жила з чоловіком, якого повністю утримувала.

"У мене був період колись, коли ми жили удвох із хлопцем, і я платила за все: за квартиру, за їжу і навіть йому купувала одяг", - каже артистка.

Зараз Златі подобається інвестувати у себе та своє задоволення. У неї є мрія колись заробляти понад 200 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що коли вона виступала на Євробаченні, довелось витратити понад 400 тисяч доларів. Злата зізналась, що потім кілька років вона виступала безкоштовно, щоб закрити всі фінансові зобов'язання.

