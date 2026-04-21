21 апреля 2026, 13:11

Ахметов купил квартиру в Монако за более чем $550 млн: одна из самых дорогих сделок в мире

Район Маретерра в 2024 году. Фото: Reuters/ Ксавье Дюво/Ганс Лукас
Миллиардер Ринат Ахметов приобрел роскошную пятиэтажную квартиру в новом элитном жилом комплексе Маретерра в Монако за 471 млн евро (свыше $550 млн долларов)

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Речь идет о 21-комнатных апартаментах во флагманском здании Le Renzo на первой береговой линии Средиземного моря.

Площадь квартиры составляет около 2500 квадратных метров без учета террас и балконов. В номерах есть бассейн, джакузи и по меньшей мере восемь парковок.

Комплекс Mareterra строился более десяти лет и включает в себя 114 элитных вилл, таунхаусов и апартаментов с собственной инфраструктурой, садами и набережной.

По словам источников, соглашение было заключено еще в 2024 году, но о нем стало известно только теперь.

"Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чём неоднократно публично заявлялось", – говорится в заявлении компании.

Как пишет Bloomberg, заявленная стоимость делает эту сделку крупнейшей из известных в сфере недвижимости, превосходя недавние операции: продажу поместья застройщика Ника Кэнди в Челси более чем за 350 миллионов долларов и покупку пентхауса в Нью-Йорке менеджером хедж-фонда Кеном Гриффином примерно за 240 миллионов долларов.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

В список этого года миллиардеров от Forbes попали 3428 человек – на 400 больше, чем в 2025 году.

Самым богатым украинцем в рейтинге этого года остается Ринат Ахметов – 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд.

Несмотря на значительный ущерб, который понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Forbes отмечает, что его предприятия передали украинской армии помощи на $150 млн и произвели около 200 000 бронежилетов.

Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов
08 апреля 2026, 20:59
Квартира за $400 000, часть ЖК и элитные авто: как живет семья судьи из Мукачево
08 апреля 2026, 14:20
Дворец на Рублевке: журналисты нашли элитную недвижимость семьи Медведчука
02 апреля 2026, 11:59
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В Одессе со стрельбой задержали работников ТЦК: требовали $30 тыс. у мужчины – СМИ
21 апреля 2026, 14:10
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
21 апреля 2026, 13:34
Выплаты военным в случае потери трудоспособности: как действовать
21 апреля 2026, 12:57
Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК
21 апреля 2026, 12:44
Записывал все перед нападением: новые подробности стрельбы в Киеве от МВД
21 апреля 2026, 12:32
Скрыл 340 млн грн в крипте: депутату Полтавского горсовета объявили новое подозрение
21 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских: пятеро раненых
21 апреля 2026, 11:46
На "скорой" к границе и "липовые" диагнозы: в Украине заблокировали очередные схемы для уклонистов
21 апреля 2026, 11:28
Глава патрульной полиции Жуков, ушедший в отставку после теракта в Киеве, стал советником главы Нацполиции
21 апреля 2026, 11:15
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
