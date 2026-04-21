Ахметов купил квартиру в Монако за более чем $550 млн: одна из самых дорогих сделок в мире

Район Маретерра в 2024 году. Фото: Reuters/ Ксавье Дюво/Ганс Лукас

Миллиардер Ринат Ахметов приобрел роскошную пятиэтажную квартиру в новом элитном жилом комплексе Маретерра в Монако за 471 млн евро (свыше $550 млн долларов)

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Речь идет о 21-комнатных апартаментах во флагманском здании Le Renzo на первой береговой линии Средиземного моря.

Площадь квартиры составляет около 2500 квадратных метров без учета террас и балконов. В номерах есть бассейн, джакузи и по меньшей мере восемь парковок.

Комплекс Mareterra строился более десяти лет и включает в себя 114 элитных вилл, таунхаусов и апартаментов с собственной инфраструктурой, садами и набережной.

По словам источников, соглашение было заключено еще в 2024 году, но о нем стало известно только теперь.

"Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чём неоднократно публично заявлялось", – говорится в заявлении компании.

Как пишет Bloomberg, заявленная стоимость делает эту сделку крупнейшей из известных в сфере недвижимости, превосходя недавние операции: продажу поместья застройщика Ника Кэнди в Челси более чем за 350 миллионов долларов и покупку пентхауса в Нью-Йорке менеджером хедж-фонда Кеном Гриффином примерно за 240 миллионов долларов.

Ринат Ахметов – самый богатый украинец 2026 года

В список этого года миллиардеров от Forbes попали 3428 человек – на 400 больше, чем в 2025 году.

Самым богатым украинцем в рейтинге этого года остается Ринат Ахметов – 77-е место в мире с состоянием $7,8 млрд.

Несмотря на значительный ущерб, который понесли его компании "Метинвест" и ДТЭК из-за российской агрессии, Ахметов публично заявил о намерении оставаться в Украине.

Forbes отмечает, что его предприятия передали украинской армии помощи на $150 млн и произвели около 200 000 бронежилетов.